《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上周三在港上映,票房報捷,片中除出現「奇異博士」班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)、「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)「美國小姐」蘇芝奧高美絲(Xochitl Gomez)之外,在彩蛋部分,金像影后查莉絲花朗(Charlize Theron)亦驚喜亮相,飾演暗黑宇宙中最強女巫「克莉」(Clea),白髮紫衫的她穿越多元宇宙,來到地球找上奇異博士,要他收拾紅女巫破壞多元宇宙這個爛攤子。

為保神秘感,電影公司一直沒發放相關劇照,隨着《奇異博士2》已上映一周,查莉絲花朗昨日在社交網公開了女巫「克莉」的造型照,以及片中她與「奇異博士」班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)的合照。

