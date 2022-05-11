360秒人生課堂｜林盛斌初入行遭冷眼 被廣告商質疑係乜水 (18:48)

林盛斌（Bob）主持的無綫綜藝節目《360秒人生課堂》來到最後兩集，阿Bob以壓軸演講嘉賓身分，講述初入行時如何遭受冷眼，但感激嘲諷過他的人成就今天強大的自己。他說︰「記得當年在電台工作，有天突然給我錄電台廣告的機會。平日都是啤梨（葉文輝）錄的，他那天身體不適，廣告又趕出街，監製見到我行過就說『你啦！』就是這樣，我錄了我人生第一次電台廣告。我很開心，也很用心，但個客聽完第一句就問『呢把聲邊個嚟？阿Bob？乜水嚟㗎？你唔好搵啲阿豬阿狗去錄我啲廣告吖』，得得得，個廣告唔出街住，你等啤梨好番先再錄啦。」

其餘的演講嘉賓有魯振順、以棟篤笑角度講述歧視問題的印度裔香港人阿V、曾因全身癱瘓而一度有意尋死的嚴楚碧，以及面對「淪落」指控的Sales陳迪豪。魯振順感激亡母生前一直支持他追尋演員夢︰「阿爸不贊成我參加訓練班，但阿媽沒理會他，只叫我努力做好，爭一口氣。我實習時做甲乙丙丁，行行企企，根本沒時間休息，因此可以睡覺時就不停睡，什麼也不吃。我媽媽就坐在牀邊將食物塞入我口，她說『唔食嘢冇營養會死㗎』。」

嚴楚碧20年前遇上嚴重交通意外而全身癱瘓，她憑驚人意志及9個月的努力令雙手逐漸恢復活動能力，並朝着最終能站起來的目標進發。

（即時娛樂）