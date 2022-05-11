《雙生陌生人》首周收視低 監製認失望 馬德鐘籲觀眾繼續睇︰之後會有追看性 (19:48)

馬德鐘、湯洛雯主演的無綫劇集《雙生陌生人》，開播首周收視只有13.5點，近88萬觀眾收看，暫破無綫今年劇集首周收視新低。馬德鐘今日與湯洛雯、賴慰玲等出席劇集宣傳活動時，表示收視受很多因素影響，望觀眾繼續支持。他指最初劇情有較多角色介紹，之後會有追看性，觀眾看下去就會明白。至於可擔心收視跌穿10點，馬德鐘說︰「沒想太多，始終不是演員可控制，我們台前幕後已做足100分。」

湯洛雯認同馬德鐘所指，表示除了收視，口碑也很重要，聽到有觀眾讚劇情搞笑就很窩心。提到日前與朱千雪、岑杏賢等見面慶祝生日，湯洛雯被問到可羨慕兩人各有幸福家庭時說︰「誰羨慕誰都未知，但見到她們幸福，我也很開心。今年是我們相識10周年，所以是特別的一年。」

賴慰玲未因劇集收視低而有壓力︰「平常心面對，最重要大家喜歡劇集的喜劇效果，我的責任是努力把劇集拍好。」她預告將在劇中以類似「任何仁」的形象出現，笑言身材是否玲瓏浮凸由觀眾決定。賴慰玲又透露計劃明年和丈夫追多個，為4歲半兒子添弟妹。

監製林志華對《雙生陌生人》首周收視失望，認為收視欠佳與上周市民多外出食飯有關。對於劇情被指難消化，他說︰「馬德鐘為了讓觀眾分辨出兩個角色，在造型及小動作上花了很多工夫。最大件事是他分飾兩角之餘，兩個角色又要互扮對方，可能因此令觀眾混淆。大家記住是有兩個馬德鐘，留心劇情就會易看易明。我對劇集後勁充滿信心。」

（即時娛樂）