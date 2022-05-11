孖師姐陳凱詠合作賣口乖 P1X3L拍MV曬舞功跳到爆汗 (20:43)

組合P1X3L近日請來師姐陳凱詠（Jace）合作，推出全新單曲《This Is How We Roll (Feat. Jace Chan)》。今次P1X3L一改以往唱法，以最輕鬆、最自我、最真摰的一面演繹年輕人追求心儀對象的感覺，談到首度跟監製JNYBeatz合作，3子表示：「JNYBeatz給了我們很大的發揮空間，如一些隨性一點的ad-lip，疫情過後真的要請他吃飯好好答謝他。」

他們對於能跟Jace合作也大賣口乖，「今次可以同師姐Jace合作非常開心，因為歌曲加入了她的聲線，令歌曲層次提升不少，有不同的質感。」Jace也表示很喜歡與3位陽光小師弟合作，她今次以featuring身分合作很開心、很好玩，因為P1X3L非常有活力，加上編曲上注入濃濃的JNYBeatz味道，令歌曲很有派對氣氛及玩味。

P1X3L早前到大草原及車場取景拍MV，Jace亦有客串演出。3子在MV中落力跳舞，一邊捱熱一邊熱舞，他們說：「跳到爆汗，跳足幾小時沒停過。在炎熱天氣下要維持靚仔樣、做好表情管理，真的不容易，這是我們3子要繼續適應及學習的地方。重看MV，4個人一齊在鏡頭互動的moment拍得很靚，所以辛苦都值得。希望除了今次機會外，日後再可以跟Jace合作，甚至希望將來演唱會可以邀請師姐做嘉賓一齊玩。」

（即時娛樂）