冇7年之癢 鄭嘉穎陳凱琳愛的宣言互冧 (22:35)

鄭嘉穎與太太陳凱琳於2015年因合作拍攝無綫劇《殭》譜戀曲,拍拖3年,至2018年8月於峇里舉行婚禮,婚後育有大仔鄭承悅(Rafael)及細仔鄭承亮(Yannick),組幸福四口之家。由拍拖到結婚,夫妻二人攜手走過第7年,依然甜蜜恩愛如昔。今天鄭嘉穎與陳凱琳在社交平台分享「蜜照」及短片,並穿上情侶波鞋,慶祝相識至今的「七年之癢」,鄭嘉穎留言:「攜手走過第七年,我們已是兩個孩子的爸爸媽媽,七年間,經歷了人生中的歡樂、痛苦,而我們依然彼此相守,沒有七年之癢,只想餘生繼續和你一起牽手。」

陳凱琳則留言:「“I'll always love you…”Marriage is like a marathon, you run, you fall, you readjust yourself, then you keep on racing again. It's long, it takes time, but if you do everything out of love, it will always be worth the effort.​​​(“我永遠愛你……”婚姻就像一場馬拉松,你跑,你摔倒,你重新調整自己,然後你又繼續比賽。這很長,需要時間,但如果你做每件事都是出於愛,那麼努力總是值得的。)」

(即時娛樂)