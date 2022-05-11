隔離第2天｜汪明荃稱酒店一日3餐好豐富 擔心會增磅  (23:38)

汪明荃（阿姐）周一（9日）出發到澳門，為將於6月1日及2日舉行的兩場演唱會做準備，事前要接受21日隔離。平安抵達澳門的阿姐，在社交網透露首日接受隔離的情况後，繼續匯報第2天情况，除了收到果籃、4本書籍、澳門文化局長的來信外，還分享酒店安排的豐富膳食，令她擔心會增磅呢！阿姐留言：「10/5/2022 在澳門隔離21天的第2天，到埗後，馬上連絡啲Macau friend，華僑報趙太及家人送上鮮花生菓籃，森森斑斑we-chat我，文化局送上生菓籃，四本文化局出版的書籍《葡萄牙人在華見聞錄》、《紅船清揚》、《文化雜誌》及文化局局長梁惠敏女士的來信，主要多謝我在疫情期間都肯到澳演出。這封信給我很大的鼓勵，好多謝梁局長的關心關懷，深深感動，希望將來香港新文化局局長也能重視和關心來港表演的藝術界朋友，make them feel at home. 今日早餐皮蛋瘦肉粥+雞蛋+生菓；午餐香煎三文魚，菠菜，檸檬意大利飯+奧利奧朱古力慕絲；晚餐芥蘭+雞翼+雲耳燉雪梨糖水。請大家看看一天有咁豐富的食物，21天之後，希望不要增磅才好呀，OMG！」

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（即時娛樂）