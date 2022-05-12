余德丞拍Now節目被女圍 屋企樓下拍片 2000萬豪宅曝光 (14:28)

余德丞收工後在其跑馬地豪宅樓下拍片，令他與父母同住的2000豪宅環境曝光。（YouTube片段截圖）

余德丞（Dickson）5月1日宣布約滿無綫後，先到商台擔任鄭裕玲《口水多過浪花》的客席主持，又拍Now Sports節目《Football Party Room》，同場還有「ViuTV一哥」強尼、ERROR成員保錡及專家Dickson等。

Dickson日前（10日）在個人平台分享拍攝《Football Party Room》當日的情况，片中的他與其他藝人打成一片，更被嘉盈、杰寧、Hazel等多位靚女包圍，ERROR成員保錡祝Dickson︰「可以多來ViuTV或者Now Sports、綜藝節目。我之後有個解夢節目，來我節目試一試好嗎？」

Dickson說︰「我估不到大家那麼愛惜我，給我那麼多機會和包容，每一個人也對我很體貼，好好。多謝他們令我第一次沒尷尬和很舒服，多謝你們。」他又表示︰「真係未試過咁care free去睇一場波，可惜第一次已經係大結局，咁啱歐聯又無partyroom，希望下季有機會再玩過。再一次衷心感謝每一次拍檔主持，充分感受到你地嘅火花。」

有網友就留意到余德丞收工後在其跑馬地豪宅樓下拍片，令他與父母同住的2000萬豪宅環境曝光。

（即時娛樂）