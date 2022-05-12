盧瀚霆寫信給神徒講近况 預告今晚8時個人頻道甫新片 (15:25)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨天在Instagram撰長文，分享近日的狀態。他首先預告今晚8時會在個人網上頻道發放「帶你去工作」系列的新片，他會在片中回答粉絲的問題；然後又宣布增肥成功，但尚要增加肌肉比例，說自己每天在飲食及運動習慣調節下已盡了最大努力。

談到正在拍攝的ViuTV新劇《百萬同居計劃》，Anson Lo說︰「近日開始新劇拍攝嘅第18日，『燈仔』呢一個角色對自己而言新鮮感好高，而且同其他演員前輩對戲好好玩。今次唔劇透太多喇，角色性格總括為...『隨性』？！希望可以為大家帶來不一樣嘅感覺～」

音樂方面，他透露已完成了新歌錄音及MV拍攝，目前處於後期剪接階段。Anson Lo說︰「今次第一次自己做MV導演，除咗自己諗主題之外，比以往要落嘅決定都多咗好多好多。好想預先同拍攝團隊同各單位講一聲『辛苦晒！』，知道大家已經日以繼夜準備，為求呈現到我腦海中嘅畫面，多謝你哋。」

Anson Lo曾在上月舉行的《Chill Club頒獎禮》上表示感覺疲乏，他表示︰「屋企人都比以前擔心我，因為有好多事情都係『摸索』當中，拍劇角色性格嘅摸索、新歌執行嘅摸索、待人接物嘅摸索，好想喺工作同生活之間攞到一個平衡，奈何時間永遠都唔夠用，有時都避免唔到做錯決定，但我信『Everything works out eventually』，而你哋生活當中遇到嘅難題一定唔會比我少，一齊繼續摸索，繼續努力啦﹗」

（即時娛樂）