《聲夢2》金仔Desta自彈自唱超吸睛 Duncan遭強風擾亂煩惱絲 (16:28)

《聲夢傳奇2》將於6月11日隆重登場，23位入圍學員早前亦曝光。為了提升學員實戰經驗及膽量，製作組一連兩日，安排學員在電視城天幕通道舉行「地上巡迴閃唱會」，出席學員包括：劉詠彤（Angel）、孫衣文（Mandy）、黃洛妍（Janees）、陳昊廷（Timothy）、文佐匡（Sean）、李茵彤（Desta）、金永衡（Christopher金仔）、趙小婷（Pamela）、梁芷菁（Crystal）、趙頌宜（Maggie）、陳晉軒（Jason）、彭家賢（Zayden）、江廷慧（Vivian）及侯雋熙（Duncan）。

14名學員當中，以拿着結他自彈自唱的金仔及Desta，邊彈琴邊獻唱的「亂髮Duncan」最為吸睛。金仔選唱難度極高歌曲《悟空》，揮灑自如兼且動作多多，被其他學員取笑「唱得極放」。

金仔接受無綫娛樂新聞台訪問時，對於被指唱歌「奔放」狀態，與平時「怕醜」形象不符時，他急忙澄清：「我覺得自己唱得放得滯，其實我唔怕醜㗎，只係覺得尷尬咋。」

Desta透露除了自彈自唱，亦希望在《聲夢2》中能有更多不同形式的表演。Duncan則笑言由於現場太大風，令他手足無措：「啲風搞到個頭亂晒，顧得到個頭又顧唔掂首歌，都有少少緊張。」

（即時娛樂）