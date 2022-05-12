林明禎拍運動品牌廣告騷弗爆身形 盼野生捕獲周潤發 (16:46)

大馬女神林明禎再度來香港開工，今次收起性感及可愛一面，為運動品牌拍廣告。當日她穿上運動內衣及長褲盡騷弗爆身材，拍攝過程要做出不少瑜伽動作，展示陽光氣息一面。

林明禎為是次工作，進行了第12次隔離，她說：「今次來香港有好多任務，其中包括跟運動品牌合作，他們的衣服好漂亮，而且穿上去好舒服。」林明禎更指自己做運動時很特別，「我一定要穿運動內衣、外面穿長外套，而且我喜歡流汗」。

林明禎表示平常在家做運動，她分享運動心得：「因為我做一些肌耐力運動，所以不用器材，每天起牀後都會做10分鐘瑜伽及10分鐘操腹肌，傍晚會做強度較大的瑜伽和下半身運動，比如Squat（深蹲）。」

來港多次的林明禎知道發哥（周潤發）喜愛行山，為了偶遇發哥，她笑言有機會的話要去太平山，她說：「因為太平山有發哥，希望碰一下運氣，我要跟他合照！」

林明禎再分享到做運動的趣事，在香港做運動時竟然沒有人認出她，她卻感到自在地說：「因為大家認真運動和跑步，而且香港人好像都不喜歡穿衣服做運動，大家都很有力量的在跑步，我一定要跟他們多多學習。」

（即時娛樂）