前亞姐亞軍何雙妍結婚 因疫情婚禮斷續籌備1年：好煎熬 (17:26)

2020年亞姐亞軍何雙妍（Vicky）5月初結婚，正式成為人妻。今次婚紗及晚裝都是她親自挑選，晚裝方面，Vicky選了亞姐活動上穿過的紅色裙，她表示是情意結：「因為以前宣傳時，化妝和髮型都不太配合這條紅色裙的氣質，但今次化妝髮型是自己選擇，所以特意穿回這條紅裙拍攝pre-wedding照片。」

Vicky表示卸任後已計劃結婚，問結婚一事籌備多久？她說：「斷斷續續籌備了1年，但係因為疫情一路反反覆覆，所以中間都好煎熬，計劃需要不斷改變。（係咪想生BB所以結婚？）都唔係，同男朋友同居4年，相處得好融洽，覺得都係時候結婚，認定對方係一生伴侶。」

Vicky表示婚後會繼續工作：「我一直都有keep住拍戲、拍廣告，實在太鍾意演戲，希望未來可以同各大平台有合作，或者有新公司接洽，增加多啲做戲機會。（婚後有冇咩改變？）覺得多咗份踏實感覺，未來嘅路多咗個人互相扶持。」問到可有聯絡其他同屆亞姐觀禮？她表示有聯絡林寶玉，可惜對方不在港；也邀請了同屆的李穎仙（Ria）出席婚禮，她慶幸完了比賽後彼此有聯絡兼成為好友。

（即時娛樂）