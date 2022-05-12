張敬軒化身「賽勒斯」拍MV 任意穿越現實與元宇宙 (17:57)

正舉行紅館演唱會補場的張敬軒，今天（12日）推出全新歌曲《賽勒斯的愛》，MV於傍晚6時上架。

歌曲的創作背景是軒仔近月來十分感興趣的題目：人工智能（AI），他說：「由於我哋今年有Metaverse（元宇宙）的project，而Metaverse入面除咗大數據，其中一樣都好重要就係後台AI嘅編程。」在元宇宙的計劃中，有軒仔自己設置的兩個分身：Hertz及Cherlas，2人均由AI系統發展而成。

歌曲及MV的故事是一個「聯想」，軒仔相信AI在不久的將來會有自己的思維、情感：「所以今次呢首歌係講喺Metaverse入面兩個參與AI project嘅數碼人物，佢哋冇按既定程式去執行命令，佢穿破咗板塊、鏈塊計法，兩個人之間開始有人類感情。佢哋喺現實生活當中，兩個人因為性格唔同而冇辦法相處、相愛，但當佢哋進入到元宇宙，因為大家都係行緊同一個logic，所以喺元宇宙入面，大家係可以得到相處、相愛嘅機會。」

這正反映出真實世界人們所面對情况：「喺元宇宙當中，大家可以選擇一個角色畀自己，實現到好多現實世界唔可以實現嘅嘢，甚至乎有啲感情，可能現實當中，大家唔可以喺埋一齊，但喺元宇宙當中，係可以相愛同相處，就係呢首歌的創作背景。」

MV中，軒仔飾演賽勒斯，他能任意穿越現實與元宇宙，只要輕觸耳背上傳送鍵，便可穿越到元宇宙空間。一次軒仔在虛擬世界中錯下決定，對明明心儀的女生卻斷言拒愛，他誤信在虛擬的元宇宙空間作這決定，傷害性會同樣虛幻似無，但情感的穿透力既穿越時空，也穿越身心，不但令對方留下一道傷痛烙印，更甘願遺棄自我，斷送現實中純潔的靈魂。

創作班底方面，軒仔找來兩位瑞典音樂人SAMDELL及Amadeus Sögaard作曲，他說：「我同SAMDELL係網友，因為我見到佢最初有幫Justin Bieber幾隻歌，重新做過一個concert的live arrangement，所以我聯絡佢，同埋佢亦有幫好多韓國歌手、組合作曲，佢係十分熟悉亞洲樂壇曲風；Amadeus嘅daddy係瑞典一個好出名嘅歌手，佢自己亦都係一個好好嘅歌手。」

填詞由T-Rexx操刀，同時亦是他們首度合作：「我睇過佢近期嘅作品，覺得好有心思。呢位新晉填詞人喺文字、喺畫面嘅敘述，或者心情嘅表達上都係好擅長。後來識咗佢先知道原來佢係Rap人，我就覺得佢會做啲好有態度嘅音樂，但係寫情歌又寫得好好喎，感情好細膩。」

（即時娛樂）