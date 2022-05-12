《Again My Life》金智恩被股票術語考起 期待跟李準基化學反應 (18:10)

由李準基主演的《Again My Life》開播以來獲得高度評價，收視率創新高，身為該劇女主角的金智恩，早前接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，談到演出「金熙雅」原因，以及與李準基合作感受。

金智恩去年憑《黑色太陽》飾演NIS現場支援小組「劉在伊」一角，令她獲得「MBC演技大賞」年度最佳新人獎。她受訪時坦言因為新劇「金熙雅」性格開朗又熱情，成為演出的契機：「她不僅對自己想做的事情充滿熱情，而且在與人交往時也是如此，用熱情來表達自己並接近他們，也是她成為魅力所在。」

在《Again My Life》中的「金熙雅」是集團千金小姐，在台詞上需要涉及很多管理和股票投資的專業術語，正當以為她講得頭頭是道，但現實中的她對於股票完全不感興趣：「這是最難的部分，不知道這些數字意味什麼，所以最後不得不問我身邊有投資股票的朋友。」

今次跟李準基合作，金智恩笑言很期待與對方的化學反應：「因為聽過李準基與所有演員都相處得很好，他們的默契度都很高，所以自己非常期待和他演戲之間，會產生哪些化學反應，當然最後都是令人滿意的。」

提到拍攝《Again My Life》最難忘的時刻，金智恩坦言是面對寒冷的天氣，但同時也發現了自己對演出的熱愛：「雖然天氣很冷，但我們在演戲時完全沒有這個意識，當聽到導演嗌『cut』時，才會驟覺寒冷，於是我突然想通這一點，也許是因為我非常喜歡拍攝。」

（即時娛樂）