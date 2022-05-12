COLLAR團歌捲抄襲風波 Marf和Day：好同壞反應都聽取 (18:33)

COLLAR兩位成員邱彥筒（Marf）與許軼（Day）、馮允謙（Jay）、張天賦（MC）、林家熙（Locker），今天（12日）到尖沙嘴出席時裝品牌活動。性感打扮的Marf和Day表示服裝貼身，加上怕泄春光，故行動不便；Day活動前只吃香蕉充飢，Marf更不吃早餐。

談到原定今年3月舉行的COLLAR演唱會延至年底舉行，問到屆時會否騷性感，Marf說：「為了演唱會乜都得，表演乜都得，學Winka（陳泳伽）名言，底線是三點不露。」Day坦言接受不了太暴露：「今日性感衣著，我已怕醜，性感就交給其他隊友啦！我覺得蘇晴（蘇芷晴）運動和跳舞，練得全身都正。」

至於COLLAR的第3首團歌捲抄襲風波，她們也有留意：「揀歌時我們有份聽，就創作畀意見，基礎為主，其他都交畀公司安排。我們好信任團隊，尊重幫我們造歌的創作，外界好與壞的反應都會聽取，再作篩選和改善，視為一個學習過程，盡力做好。」

師兄MIRROR成立歌迷會，Marf和Day聽聞他們準備很久，希望COLLAR將來也可擁有歌迷會。Day對於有份入圍百大美女排名，她笑言獲悉這個消息時覺得好搞笑：「好多人都入圍，估不到自己可以跟南柱赫同日入榜，覺得好神奇。」

（即時娛樂）