張天賦開「空頭支票」 減肥未成功：著褲時褲頭有啲緊 (18:56)

馮允謙（Jay）、張天賦（MC）、林家熙（Locker），今天（12日）到尖沙嘴出席時裝品牌活動。MC表示最近多接工作掙錢，又可以與人接觸，他說：「之前留家抗疫，困了很久，我都期待可以開騷唱歌，跟觀眾現場互動，其實公司幫我籌備中，會今年內舉行，我最近忙於做音樂，會密集出歌。」

他又自嘲之前表示學跳舞和減肥，開了張「空頭支票」，有待兌現承諾，他笑說：「我開始減肥兩日，但好困難，想戒甜品和澱粉質，反而就愈想食，然後就破戒。今日著褲時，褲頭有點緊，我覺得不能再這樣落去，真的要減。」他又指每周會補課一堂學跳舞，但自知不夠進取，會慢慢遞增學舞次數。

Jay於7月在九展開騷，今天宣布第2次加場，合共舉行4場個唱，他說：「非常感恩，再加場真的不簡單，希望大家支持我，也多謝公司對我的信任，給我信心。」他表示正努力操體能，希望在四面台演出，展現最佳狀態，他笑稱：「我的粉絲好cute，叫我不用騷肌，怕我凍親影響工作。」Jay又表示努力掙錢儲老婆本，原定2年前返加拿大結婚，可是受疫情延期，「希望儲多點錢，2年內可以實踐結婚計劃」。

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（即時娛樂）