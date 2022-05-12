《瘋火與膠七》負評如潮 七仙羽強調節目隱含深義 (20:30)

七仙羽（七師傅）聯同李家榮（火火）、何洛瑤（Sica）、羅曼菲（Mangie）、鄧耀鏗（Gene）及劉兆豐（肥豐），主持的ViuTV新節目《瘋火與膠七》自周一（9日）首播以來，網民負評如潮，批評節目又悶又無聊，不少網民稱只為睇Sica才繼續捧場。有觀眾甚至要求腰斬節目，或將所有火火的鏡頭刪走，又指七師傅表現「Over咗」令觀眾笑不出。

七師傅為此在Instagram甫長文解畫︰「哎，又要出來解畫，心真的好累。​每次電視節目被人罵，特別是罵火火時，我就要挺胸（或挺身）出來幫忙解圍，大家不睇大人的面，都要睇細的，他還有兩個小孩要養，就放過他吧，南無阿彌陀佛，再一次南無觀世音菩薩！他是出名的導演及演藝學院畢業的，演技荷李活級別，大家不斷的罵他，難道整個節目就是他的錯嗎？前幾日和他吃飯，他看完連登，facebook評論，他的面色馬上黑了，我就有說有笑，第一，我從不看評論，第二，我夠膠，我哈哈哈大笑。他一直低頭盯著手機冇說話，其他人個個都好沉重的表情....那晚飯後，他們垂頭喪氣一起離開，我一人瀟灑的揮揮手，羊群才成群結隊，老虎總是獨來獨往​，對，我是那隻似狼卻是剛强韌性的老虎，我內外都剛，我對什麼都化了，無所謂，一叫置之。」

七師傅坦言︰「說實話，我也不知道拍咗乜？當初電視台找我拍攝《瘋火與膠七》時，我到處問人：什麼叫膠？大家都未回覆我，我根本不明白什麼是膠的含義。」她回憶當時每天由早上8時拍到半夜1時，本來已累得快虛脫，加上不小心病倒，整個人也很疲倦。她續說︰「拍攝時，我問火火，到底拍咗啲乜？火火也問番我同樣的話題。後來，再拍下去，我終於明白了，其實全部都是笑中有淚丶笑藏玄機的時事評判，好有深義，只要靜下心看，你一定會懂。」

她表示有很多觀眾收看時因為能看透節目的玄機隱喻及種種無奈，因此都是邊看邊哭。七師傅強調︰「《瘋火與膠七》的背後製作人員，都是高手，可能表達手法太新不從主流，令大家好難消化？我家人是外國人，不會中文，也陪著我看《瘋火與膠七》。外國人：『嘩，好好睇，好好睇....嘩，印度舞跳的好靚...嘩，火火的表情好好笑....嘩，你們的淨化心靈拍的好有美感...嘩，有曱甴啊....！』見外國人睇的咁投入，我拿了隻假曱甴扔到他身上，把他嚇得紮紮跳。」

七師傅希望觀眾能繼續收看節目找出當中玄機︰「尋到寶你就贏！再次感謝ViuTV所有幕前幕後所有工作人員，在疫情最嚴重時期，冒着生命危險，製作了這麽有意義的節目給大家，非常感恩。」

（即時娛樂）