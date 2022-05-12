友情愛情均失意 江嘉敏稱挫折令人成長：經一事 長一智 (22:00)

江嘉敏跟電競公司高層男友Anthony的4年情告終，她認為挫折令人成長，會經一事，長一智，不會被嚇怕再闖情關，目前先寄情工作，首要學自愛。

江嘉敏表示每段經歷令她成長和學習，亦未因此嚇怕談戀愛，但緣分可遇不可求，她說：「緣分到，自然會到！交朋友有心動感覺、合眼緣、要夾，女仔去到18歲就想結婚，以前我都會這樣想，現在工作為主，希望不斷進步，進修多點。」

友情方面亦起波瀾，有傳她跟馮盈盈反目，是否不再輕易與人交心？江嘉敏表示舊事已經過去，要學習成長，現在做人處事，都會停一停、想一想，若有心事會找媽媽和妹妹傾訴，她說：「我發現人生最大課題，就是學習照顧自己，之前為拍劇學電單車，連人帶車跌落地下，左腳骨裂、移位，媽媽知道後，只是好平靜講了一句窩心而心噏的說話，『雖然你已長大，過幾年就30歲，但你在阿媽眼中都是個小朋友』，這是個啟示，年紀大要學養生，亦要開始肩負家庭責任，照顧父母！」

網民對她的短髮造型不太受落，她表示是應劇集監製之邀作新嘗試，若不是為工作，200%不會剪短髮；但她亦指短髮也有好處，吹頭、做運動好方便，感覺很清爽，「不同造型一定有人鍾意，有人不鍾意，好難要求全世界鍾意你，短髮我第一次，好多網民留言千奇百趣，教我點處理短髮。」

（即時娛樂）