「教主」抗疫疲勞勁誇張 Anson Lo面對流言蜚語最辛苦 (22:43)

「教主」盧瀚霆相隔1年再跟粉絲Q&A，他還應要求玩20連拍，又拍攝「教父」在梳化睡覺樣子。（網上圖片/YouTube截圖）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在YouTube頻道貼最新影片「帶你去工作」，原來教主已有約1年沒有跟「神徒」（粉絲暱稱）玩Q&A，他趁一整天工作時間，邊拍攝邊跟神徒玩Q&A。

教主乘坐經理人花姐（黃慧君）的座駕去開工，花姐笑問教主幾時給家用？教主則笑言：「我覺得傳統畀家用方式太沒趣。（花姐：我嘅人生係沒趣，唔介意沒趣。）我想親手煮飯畀花姐。（花姐：我唔接受。）喺你接受嘅時候我就畀家用。（花姐：一世都唔接受呀！）」

之後Anson Lo到了工作場地，其間他邊化妝邊答粉絲問題。有神徒問他在疫情下如何保護自己？Anson Lo說：「前一陣子我有抗疫疲勞，因為太小心謹慎，之前拍廣告時，無論攞住任何物件都要消毒，無論飯盒、飯蓋同膠袋都要噴嘢，我摸過一下呢個（指椅柄）都要噴，真係好誇張，最近就冇咁過分緊張。」不過當他放飯時，仍在餐具及飯盒噴消毒劑。

接着到放飯時間，Anson Lo拿出「教母」為他炮製的餐盒，包括幾隻烚蛋，亦有牛扒及雞扒，拍片的花姐問Anson Lo，吃了這些會變成怎樣，此時Anson Lo就將上衣扯緊變成貼身衫，突出衫下的肌肉線條，他笑言：「呢啲改變你哋自己留意一吓有乜嘢唔同。」

其後有網民問他塵的味道是怎樣？他說：「我細個真係食過塵，個質地係棉花糖，味道似木味。」有網民問他增肥大計困難嗎？他說：「超級無敵困難，我本身唔係食好多餐嘅人，通常少食多餐先肥，我一直係瘦底，最瘦試過126、127磅，我呢個身高嘅男仔應該140幾磅先正常，過去呢1、2個月見到我不停po story食宵夜相，我由128磅用一個月時間增到142磅，今日（拍片當天）係146磅。」

教主收工後回家，已是凌晨12時45分，他仍然拍片及回答粉絲提問，其間他還偷拍「教父」的睡相，當時他的爸爸原來正在梳化睡着。有粉絲問教主出道3年多，最辛苦是什麼？他說：「要說『辛苦』的話，面對一啲流言蜚語，誇張傳言同不實報道，呢啲最辛苦，影響到大家對你嘅人品、品行、道德同操守，每個人都唔想畀人誤會，我自己approach又唔會解釋啲乜嘢，或者澄清啲乜嘢，不如用自己推出嘅作品，令唔相信自己嘅人、誤信呢啲傳言嘅人，終有一日會對我刮目相看。依家自己最大嘅轉變，應該係心理強大咗好多，去年《調教你MIRROR》，好多嘢收埋喺心裏面，好唔開心咁，依家好多事情都睇開咗。」

有網民問他如何看待失實的惡意留言？他說：「其實前幾天工作時，我同呂爵安都有傾類似話題，好多人覺得Anson Lo每日活喺一個粉紅泡沫入面，好似每一日只同神徒同喜歡Anson Lo觀眾互動，好似忘記咗接受外界意見，其實我冇ignore，呢啲資訊我一直收到，就住唔同內容及評論，我全部都有收到，即使當我自己唔睇，我心裏都知道有不足地方及做得唔好地方。」

（即時娛樂）