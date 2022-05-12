唐貝詩推出口罩義賣 感謝黃劍文善心幫手宣傳 (22:15)

疫情下，外出配戴口罩已成為生活日常，還可以當成飾品配搭衣著。唐貝詩與模特兒好友陳詠斯及教會朋友，去年3人拍檔與口罩品牌聯乘合作，設計以十字架圖案為主題的口罩作慈善義賣，部分收益捐予關心妍創立的「妍亮生命慈善基金」，幫助有需要家庭。

今年再接再勵延續《Salt Seventy Seven X Good Mask慈善活動》，推出以白鴿圖案為創作靈感的全新粉色系列，有象徵「重生」的意義，獲《全民造星III》十強之一的黃劍文支持。唐貝詩表示與黃劍文有共同宗教信仰，做朋友好投契，十分欣賞對方，「我和劍文在『藝人之家』認識，看過他在節目《造星III》演出，發覺他唱歌很好聽又有型。今次他不收分文義務為慈善口罩幫手宣傳，證明他很有善心，為朋友義不容辭。」

唐貝詩熱愛演戲，希望待疫情回穩後，繼續參與不同演藝工作，同時兼顧與好友陳雅麗及蔡頌思合資的生酮曲奇生意。她透露正不停自我增值：「因為做曲奇生意，希望對食物和身體健康有更多專業認識，最近報讀香港大學專業進修學院的「營養學」課程。朋友知道後，不時詢問我這方面意見，身邊好似突然多了很多朋友，變成他們的私人營養師。」

（即時娛樂）