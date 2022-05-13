張韋怡哭訴7歲兒子被同學踢心口跌低 再被班主任冤枉 (14:18)

2007年落選港姐張韋怡與富貴老公Michael育有7歲兒子，她昨天在社交平台撰寫千字文，控訴兒子面對校園暴力，勸交時被同學踢心口跌低，校服的心口位置留下腳印，之後又開直播聲淚俱下哭訴事件始末。

張韋怡指兒子明明是受害者，在事件中未曾動手，而且兒子與其他同學一樣非首次被這位「踢人的同學」欺凌，但最後反而被班主任冤枉。她說︰「班主任竟然冤枉我個仔話我個仔『出手先』，叫佢『唔好再講大話』，如果唔係『以後都唔可以返學』！佢委屈到一直飲泣，明明副校長都已經了解知道事發經過，呢個班主任竟然用佢個身份，顛倒是非，壓制我兒子，令他身心受到二度傷害﹗」

張韋怡稱校長承認該名「踢人的同學」會有受刺激控制不到自己攻擊其他同學的行為，稱會了解班主任為何如此處理事件，惟學校社工卻稱讚這位問題學生成績好及叫她原諒這位問題學生。張韋怡要求打人學生的家長及班主任就事件道歉，反被學校社工質疑「究竟係咪想解決件事」。

張韋怡稱會出律師信、採取法律行動及向有關方面投訴，亦已就事件備案。她不求事件有什麼結果，只求得到一個道歉。她強調只關心兒子的身心健康，要告訴兒子這個世界有公義，並會為兒子轉校。

（即時娛樂）