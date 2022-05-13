360秒人生課堂｜前港男單俊偉轉戰保險界聽盡冷言冷語 (17:49)

曾在無綫營業部工作的Tony，當年曾做過數千萬一年的業績，豈料跳槽後的業績卻跌至零。（大會提供）

林盛斌（Bob）主持的無綫綜藝節目《360秒人生課堂》，今晚播出最後一集，阿Bob及魯振順擔任壓軸演講嘉賓。昨晚播出一集的3位嘉賓全為素人，分別是印度裔香港人阿V、戰勝全身癱瘓困境的嚴楚碧（Rabi）、以及感激「淪落」激發小宇宙的專業推銷員陳迪豪（Tony），旁聽嘉賓則為河國榮、龍天生及前入圍港男單俊偉。

曾在無綫營業部工作的Tony，當年曾做過數千萬一年的業績，豈料跳槽後的業績卻跌至零，要靠上司幫忙將生意過戶給他，才渡過被辭退的難關。他說︰「我接過張單，內心有種說不出的慚愧，原來被人看不起不是淪落，真正的淪落是連自己也看不起自己。」Tony之後用盡千方百計學習銷售技巧，又到美容院及健身中心工作，事業再登巔峰。

他說︰「人生也必須銷售，見工向僱主Sell自己，拍拖向伴侶Sell自己，銷售不是工作那麼簡單，是人生技能。米高佐敦曾說『人生可以接受失敗，但唔可以接受放棄』，如果可以視淪落為推動力，可能就是突破人生的機會。」

聽畢Tony的故事，已退出娛樂圈投身保險業的單俊偉感觸地說有同感︰「當初加入保險業聽盡冷言冷語，身邊親友、包括父母也問大學畢業的我為何不找份正常工作。家人也這樣打擊，我有點不開心。我曾向身邊朋友分享計劃，想幫助他們，但他們說已買齊，不需要了。我以為他們會想支持我，原來未必是。記得我加入保險業的頭半年掙了3萬多元，但我很想發奮去證明我是可以的，幸好最終得到認同。」

（即時娛樂）