MIRROR官方歌迷會開放2500紅館騷抽飛名額 中獎率渺茫 (19:25)

人氣男團MIRROR將於7月尾舉行10場紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，主辦尚未公布門票公開發售日期，兩輪指定信用卡及銀行客戶優先訂票已掀起撲飛潮，有「黃牛黨」將聲稱是第一行的1280元貴價飛炒賣至近44萬元一張，亦有不法分子涉賣假飛圖利被捕。

MIRROR官方歌迷會日前（10日）成立，鏡粉只需在網上登記個人資料及付年費440元，就可以成為「MIRO」，其中一樣成為「MIRO」的福利就是有「訂購MIRROR演唱會門票的機會」。

MIRROR今日在官方社交網發文表示︰「MIRROR將於7月首次於紅館舉行演唱會，為咗令MIRO更容易入場支持MIRROR，Fan Club已經預留限量門票並將舉行抽籤認購活動。每位MIRO都可以參與，中籤者將可於指定日子購買演唱會門票2張，到時一齊為MIRROR尖叫。」不過，是次預留給官方歌迷會的演唱會門票抽籤名額只有2500名。有指MIRROR官方歌迷會的人數約有56000人，入會人數仍持續上升。若以56000人計算，抽中認購門票的機會只有4.4%。

大批鏡粉留言不滿只有2500個中籤名額，紛紛表示「2500....會員可能10幾萬」、「What﹗2500...serious？」、「每場2500就差唔多」、「2500？認真？440會費？」、「如果名額多啲就好了」、「2500張？Are you kidding me？」、「嘩，真係好多喎，多謝晒喎，25000張就差唔多」、「2500個，淨係1個成員嘅fc都唔夠分，成個MIRROR fc 5萬幾會員得2500張？」。

（即時娛樂）