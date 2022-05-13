「毛俊輝劇藝研創計劃」啟動禮 毛Sir：打造新一代全方位粵劇界人才 (21:21)

「戲劇大師」毛俊輝（毛Sir）致力傳承傳統文化藝術，今日（13日）出席「賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃」啟動禮。毛Sir花近兩年時間籌備此計劃，盼為傳統粵劇發展譜出全新篇章，打造新一代全方位粵劇界人才。

毛Sir現場講解計劃內容，計劃四大目標。（一）針對粵劇藝術進行系統性的研究,為傳統作品提供創新條件。（二）培育粵劇編、導、演新一代人才、創造與時代接軌的粵劇作品。（三）搭建平台向外界展示成果,積極地拓展行業的出路。（四）集結內地與本港戲曲專才的經驗和知識,促進粵劇的藝術探討,和配合國家對傳統藝術「創造性」發展的要求。

毛Sir稱在困難下成功爭取到政府和馬會支持，計劃獲資助近8位數字為期3年，期望透過研究，為傳統粵劇藝術創出新思維方向。負責牽頭帶動計劃的毛Sir，盼望將自己一生所學所得的藝術知識和經驗，結合其他專業人士的分享，提升粵劇創作力，形容整個計劃是項創舉。雖然他沒打算開班教人，但親自邀請粵劇老、中、青三代藝術家幫手，包括資深粵劇前輩阮兆輝和龍貫天擔任計劃顧問。毛Sir解釋：「最終目的想同現代觀眾接軌，將傳統和時尚結合，帶粵劇進入新時代。之後會有演出，但只係一個示範，讓大家看到新方法同模式。」

今日啟動禮毛Sir太太胡美儀陪同出席，美儀姐指毛Sir熟悉西方戲劇，同時喜歡中國戲曲，相信他能糅合中西傳統文化作交流。其他嘉賓還有粵劇名伶阮兆輝、龍貫天、白雪梅、衛駿輝及多位藝術愛好者到場支持。

（即時娛樂）