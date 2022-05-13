胡鴻鈞愛情觀寧缺莫濫 面對有錢有名氣另一半感壓力 (22:44)

胡鴻鈞早前北上進行宣傳工作，於中山完成14日隔離後前往佛山，跟麥玲玲參與網上直播節目《戀愛治療室》，高峰期有近8萬人參與。胡鴻鈞分享隔離生活，說每日7時半起身，8時半做核酸檢測，完成後再睡一會，10時半午餐、5時半晚餐，期間有創作歌曲，但需要時間慢慢整理。

談到對愛情的看法，麥玲玲問胡鴻鈞能否接受另一半比他有名氣或有錢？胡鴻鈞不假思索說：「如果有一天遇到一個女生地位比我高，但又互相喜歡，我會感到很遺憾。可能自己白羊座性格喜歡比較，一比較就有壓力。男生有錢壓力會少一點，女的比男的有錢，的確會比較有壓力。」麥玲玲認同：「家底沒那麼好的女生，可能很容易滿足，你買一個包包送她已經很開心；如果對方家境比較好，可能有的還是限量版包。」

有粉絲問應否因為年紀問題而將擇偶條件降低？胡鴻鈞表示自己是寧缺莫濫，也會教粉絲這樣做。至於擇偶條件，他說：「我會想另一半跟我有共同興趣，價值觀要相近，也希望對方喜歡我的音樂，不過我已經有好多『老婆』，我把粉絲都叫做『老婆』。」他又說會為另一半花心思：「我會下廚，也會親手整賀卡送給她。」胡鴻鈞在節目中透露積極減肥，為7月16日於澳門舉行的演唱會作準備，新歌亦準備好。

（即時娛樂）