貝澳採訪被打網民取笑 「東張女神」利穎怡哭了：感不開心 (23:14)

《東張西望》主持利穎怡早前到貝澳追訪疑是美孚新邨「老鼠屋」業主陳女士時，被對方「批踭」撞向右邊面，她痛得掩面，攝製隊報警處理。事件引起網民熱議，有網民心痛「東張女神」利穎怡被打，在討論區表示嬲怒，留言：「打我女神！」但也有網民認為利穎怡問陳女士有關兒子的問題，有「撩」人出手搏增收視之嫌 ;亦有以此開玩笑。

今日（13日）利穎怡在社交平台回應，表示事件為她帶來一定精神壓力，見到很多人將她開玩笑更感不開心。她說：「雖然我不是一位記者，但我們工作性質有點相似，我們每次去追訪除了是我們的工作也是希望可以幫到更多的人... ...」她不敢說報道能解決事情，但公開事件希望有關部門可以處理，往追訪做過不好事情的人，對方當然不想回應。她說：「難道就如大家所說，唔回應就算，走嗎？」、「再者，如果生氣就可以打人，那老鼠屋鄰居不就很早就打人了？難道我每次訪問被人咒罵唔開心我又要打人？」利穎怡稱打人一定不對，如果記者問多幾句就要被人打，還有誰想去報道一些難處理的民生問題？她稱為今次事件哭了多天，沒有人想把自己置身於危險中，只是盡力做好。最後她說打人事件會追究到底。今晚《東張西望》也有播出利穎怡於社交平台的留言，主持陳庭欣與李旻芳稱《東張》每日會收到很多求助個案，明白大家好有可能行到最後一步先找他們幫忙，所以將心比己，台前幕後都盡力去做。

（即時娛樂）