兒子遭校園暴力反被屈 張韋怡指班主任已道歉 望校方公平公正處理問題 (13:39)

2007年落選港姐張韋怡日前在社交平台撰千字文，稱兒子遭校園暴力，勸交時被同學踢心口跌倒，校服心口位置留下腳印。她之後開直播，聲淚俱下哭訴兒子被欺凌在先，反被班主任冤枉，指其兒子先出手，並叫他不要講大話，否則以後不用上課。張韋怡表示已就事件備案，並會採取法律行動及向有關方面投訴。

她今日在社交平台留言，透露校方及班主任已道歉。張韋怡說︰「媽媽就是要盡全力保護你，真的假不了，假的真不了，校方已經道歉，處理失當，我兒子亦當場接受了該名班主任道歉，但那多次欺凌及傷害一眾同班同學的『黃同學』家長亦一直未有現身交待道歉。一眾同樣以為自己仔女只屬單一個案的受害小朋友家長，亦紛紛分享了各自的經歷，希望校方可以正視問題，公平公正處理，協助約這位『黃同學』家長現身向大家交代，如何教育、制止、保證不會再有同類型事情發生。」

張韋怡感謝網民留言，強調保護好自己小朋友，多與小朋友溝通很重要。她說︰「多少謊言也蓋不住事實，只有對你們要包庇護者造成更深遠的傷害。我對此事未能完全接受，但兒子的心結希望能就此忘記。」

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（即時娛樂）