楊千嬅宣布加盟華納音樂 完成《聲生不息》後籌備新唱片 (14:01)

身在內地錄影《聲生不息》的楊千嬅，宣布加盟華納音樂。據知今次合作，華納音樂非常有誠意，與千嬅洽談了幾個月，一直等待千嬅首肯。華納音樂中國區負責人Jonathan Serbin表示：「我們非常高興楊千嬅加入華納音樂這個大家庭。將來我們會讓千嬅與華納亞太區大家庭的頂尖歌手藝人合作，幫助她探索更高的音樂事業，我們感到非常榮幸。」華納音樂中國區董事經理譚欣也表示：「楊千嬅是多元化的藝人，在整個大中華區的娛樂事業中有很高的成就。她的歌曲打動人心，及龐大的跨越年齡階層。我們作為全世界領先的音樂公司，將把楊千嬅的音樂推廣至更多的聽眾和粉絲。期待楊千嬅在華納音樂的助力下，帶來更多優質作品。」

千嬅透過長途電話說：「我十分期待及高興加盟華納音樂這個大家庭，相信這是一個緣分。走到人生這個階段，我仍然很愛音樂，仍然很想發掘很多未知的可能性和創作，這個追夢之路的確很不容易，我會繼續堅持心中所愛，就在這裏再次出發，和同樣喜愛音樂的伙伴們一起闖蕩音樂旅途，最後感謝一直在這旅途上相伴的你們。現時音樂製作是自家工作室負責，華納音樂也會在A&R企劃製作上提供很多建議及資源上的幫忙，所以很期待即將與華納音樂的合作和支持，把音樂推廣到更遠更廣的地方。」

至於何時推出新唱片，她說︰「快了。快了。現在錄影《聲生不息》很忙，錄影後便會立即展開新唱片工作。」千嬅透露兒子Torres母親節錄了一條自己彈奏鋼琴的短片，歌曲是他自己近期很喜歡的動畫主題曲，她隔住電話觀看時很窩心感動。千嬅說︰「可能有時短暫離開工作一下，兒子更會學到獨立。」

（即時娛樂）