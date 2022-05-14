吳婉芳次子胡智同未想入行 感激母親支持發展藝術事業 (16:01)

吳婉芳次子胡智同（Lynus）舉行首個個人畫展《Lynus Woo:A Pilgrimage In Colours》，展出30多幅作品，當中包括母親吳婉芳、爺爺胡寶星、何超瓊、許晉亨、董建華、何厚鏵、李國能的肖像畫。他說︰「都是我親自為他們拍照，再以照片的神態落筆，當時沒有畫得那麼抽象，雖然當中也有覺得抽象了少少的評價，但我認為畫到好似張相，不如展出那張相，如果要在畫作中表現出自己風格，我覺得要抽象一點才能表達到。」

Lynus表示母親吳婉芳最易畫，透過作品帶出了媽媽慈祥的一面。他說妹妹胡智晴也有當過其模特兒，但未曾畫過女友，畫得最多的是自己。Lynus說︰「不是覺得自己好靚仔，而是比較方便易畫。以前都有畫爸爸，但現在他已不在，就畫不到了，因為我通常都是畫現存的，對我而言畫作就如日記一樣。」

身為城中鑽石級筍盤的他，英國牛津大學畢業後當上私人健身教練及積極發展個人藝術事業。Lynus表示小時候曾想過當建築師，後來發現自己只是喜歡建築當中的藝術部分，便決定攻讀藝術。他說︰「父母從沒有影響我的決定，最重要我是用心做，他們一定支持，所以真的要多謝他們。」父親胡家驊2017年離世，Lynus回憶當時曾一度放下畫筆，直至收拾好心情後才繼續畫畫。

Lynus遺傳了媽媽的標緻五官，加上一副爆肌身形，絕對有條件在幕前爭一席位。他卻從未想過入行，而且還有其他想做的事，透過工作幫助別人。畫展場地是Lynus和友人合資開設的概念健身中心，他說︰「希望大家來到不止健身，還可以欣賞藝術，或者吃吃東西，坐低傾偈，放鬆一下。場內會擺放我的畫作，望大家看到這些畫，能像我一樣對有所反思，從而令自己更進步。如有人想學畫畫，將來我也不排除會親自去教。」

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（即時娛樂）