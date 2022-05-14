張敬軒疫下開騷多波折︰不想再從張竹君醫生口中聽到我名字 (17:06)

張敬軒正舉行紅館演唱會補場，他在過去幾晚與台下歌迷訴心聲時，坦言不想再從張竹君醫生口中聽到自己的名字。軒仔表示今次開補場騷，事前有向公司表達意見。他說︰「我說我們不如找個時間再開吧，我真的不想再從張醫生口中聽到『張敬軒』這3個字。同事是否可以送飛請張醫生來看騷？她這3年很辛苦。我又很擔心明明大家很開心地看演唱會，我們很辛苦把製作做好，但在很多不明因素下令大家有人身安全憂慮。1月暫停演唱會後，我有很多晚難以入眠。公司說退票觀眾不到3%，我在此真的要多謝大家，多謝每位觀眾在這20年對我的包容和愛。」

軒仔第2至第4場分別請來吳林峰、洪嘉豪及Dear Jane任演出嘉賓。軒仔表示最初與吳林峰是網友關係，及後邀請對方為自己寫歌，首首高質素，兩人合作的新作品快將面世。洪嘉豪是軒仔前經理人的兒子，與軒仔相識20年。他說︰「我讀大學時向媽媽表示想嘗試作曲後，有天突然收到軒仔哥哥電話，約我去琴行等，然後他買齊所有製作音樂的器材給我。今日大家聽到洪嘉豪作曲的音樂，都是用他送給我的器材做出來，流住張敬軒的DNA。沒有張敬軒就沒有洪嘉豪今天在音樂上的道路。」洪嘉豪送上花語是「感恩」的花，軒仔就將跟隨自己多年的紅色咪送給他作回禮，希望他有天可拿着它上紅館，令洪嘉豪感動落淚。

Dear Jane回憶曾獲軒仔免費借用廣州的錄音室，指軒仔當時還包食宿，連宵夜也預備埋。軒仔說︰「我是Dear Jane的粉絲嘛﹗」Dear Jane 4子聞言一齊向軒仔做出心心手勢，軒仔開心大笑︰「我很少被四個佬咁樣，很驚嚇，多謝晒﹗Love You too！」

（即時娛樂）