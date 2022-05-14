曾慕雪仍未接受父親曾江離世事實 同父異母兄長疫情下不回港出席喪禮 (18:12)

曾江4月27日被發現倒斃於指定檢疫酒店房間內，終年87歲。女兒曾慕雪接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，細訴亡父從前的生活點滴。曾慕雪坦言至今仍未能接受父親逝世的事實，但因為有很多事要處理，要以穩定的情緒去面對。提到曾江與首任太太藍娣所生的兒子，曾慕雪說哥哥長居加拿大，加上疫情措施非常複雜，因此不會回港。

曾慕雪指父親一世圓滿，做了很多大家會記住他的事，一家人也感受到外間的愛和祝福。她說︰「爹哋很叻，像依然在照顧我們。焦姣Auntie很堅強，但正常也會不捨得，一時ok，一時想起又會很掛住。我最想對爸爸說，我們ok，會好好前行，他可以move on。」曾慕雪指曾江是個很隨心的快活人︰「他早陣子對我說他這一生好爽，說這幾個月很悶，想行開一會兒。（可有勸他不要去？）爹哋决定好的事，很難說服他。我支持他的方法是令事情安排得順利一點。我很尊重他，沒人知道下一步會發生什麼事，所以不可回頭說有什麼出錯。大家都見到他在新加坡、馬來西亞食得玩得幾開心，相信這就是他最想要的。」

曾慕雪透露父親生前曾提過想後事從簡，唔好搞咁多嘢，因此會低調進行。她又表示曾江性格自我、低調，會在街上對人不瞅不睬，甚至黑面。她說︰「我喜歡說故事，選擇了舞台劇，父母也支持我。入了演藝學院後，我常和爹哋講戲。他識很多古今中外的戲，好有研究。他活到老學到老，對人生很有熱情。他又鍾意繪畫、飾物、襯衫、靚的東西，人生所有事都是他點點滴滴的藝術！」曾慕雪指父親給她很大的力量，她要告訴自己現階段不應留於很傷感或什麼也不做的狀態，因為這非曾江想看到。「如果是他，他會收拾心情繼續向前行，享受每一刻！」

曾慕雪指爸爸個性率直，雖然愛惜她，卻鮮有宣諸於口。「他用他的方法愛我們。我丈夫對飲食沒要求，但我和爹哋很有要求。爹哋常說他唔識食，老公最初有不開心，慢慢習慣了。後來，爹哋都是那句『你都唔識食，不過你鍾意食牛扒，好啦，今日我們就食牛扒』，於是我們經常吃牛扒。這就是他愛我們的方法。我好幸運曾江是我爸爸，他對輝Uncle（繼父阮兆輝）應該沒呷醋。我相信他知道一個沒血緣的人那麼惜我，他會很安樂。媽咪（鄧拱璧）也好好，我們全家人繼續專心工作，因為世界要繼續向前。大家都有很多和爹哋的回憶，令我們永遠掛住他。」

（即時娛樂）