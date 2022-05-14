傳環球歌手相繼離巢 AGA過檔華納 李幸倪拒絕續約 (18:51)

今日傳出多位環球歌手疑離巢的消息，繼有指陳慧嫻將過檔英皇後，再有消息指江海迦（AGA）會轉投華納、李幸倪（Gin Lee）亦決定不續約。

有指AGA和Gin Lee不滿環球去年與無綫（TVB）破冰後冷待了其他平台，加上環球疑因頒獎禮成績傳與商台決裂，令旗下歌手成為磨心，少了一個宣傳歌曲的平台，兩人均不想就此成為炮灰。再加上AGA的紅館演唱會受疫情影響一再延期，最後落得要取消的下場，令她覺得環球在這件事上安排未如理想。有指AGA的Ig已刪除了環球工作人員的聯絡方式，似乎決心離開，有指她將過檔華納。

Gin Lee本來計劃今年9月舉行紅館演唱會，現在決定不續約，開騷計劃也擱置。有指不少唱片公司知道Gin Lee不續約後，紛紛向她招手，惟她想稍作休息，再計劃日後發展，因此暫時未與任何唱片公司接洽。不過，也有消息指她或會轉簽英皇。Gin Lee昨晚（13日）在社交平台開直播，被粉絲問到是否已跟環球續約時，扁扁嘴視而不見未有回應，只多次表示將於年尾飛返馬來西亞探望父母及休息。環球唱片回覆傳媒時說︰「現階段確實大家商討中，而且進展順利。」

（即時娛樂）