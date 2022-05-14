360秒人生課堂｜魯振順忍淚憶述與亡母生前3個遺憾 (19:19)

魯振順擔任昨晚（13日）最後一集無綫節目《360秒人生課堂》演講嘉賓，1978年報讀第八期無綫電視藝員訓練班入行的他，在逾40年演藝生涯中遇過不少挫折，曾因自覺事業零起色而看不開做傻事，因此傷透了母親的心，成為與母親的第1個遺憾。魯振順說︰「喺細佬婚禮度，我屋企人圍住我問復原情况，突然間有隻又老又瘦嘅手伸過嚟捉住我，我擰轉面，見到我媽兩隻眼通紅、流咗好多眼淚...你哋話如果我死咗，係咪好不孝？」

魯振順忍淚憶述小時候因無心向學，被父親嫌棄並叫他做擦鞋仔，但媽媽堅持幫助他完成學業。魯振順說︰「我媽拖住我隻手，去求每間學校收我。當時天氣好熱，我見到我媽大汗疊細汗，佢一路行一路話，一定要勤力讀書，有知識先至有前途、先至搵到飯食，如果唔係做乞兒。我被母親一番話打動，完成了高中課程。」

魯振順後來加入演藝圈也獲母親全力支持，他感嘆：「我之所以有今日，全靠我母親。」魯振順與母親過了10年相依為命的快樂生活，但隨著母親年事漸高，他面對照顧老人的問題及壓力。魯振順說︰「我睇見我媽開始老我好擔心，佢話唔好送佢入老人院，佢死都要死喺屋企。我當時雖然好多經典角色，但好睇唔好使，掙唔到錢，自己都照顧唔到自己，我邊有能力照顧我媽？終於將我媽送咗入老人院。雖然我密集式到老人院探望母親，但彌補不了我們之間的第2個遺憾。」

2017年中秋節，魯振順媽媽急性肺炎入院，魯振順同時要開工及照顧母親，心力交瘁。他說︰「我好攰，好痛苦！終於中秋過後第4個晚上嘅11點半，當時我喺尖沙嘴拍緊外景，呢個時候我媽離開咗我，我連佢最後一面都見唔到，我覺得好遺憾。」背負3個遺憾的魯振順，含淚呼籲大家珍惜眼前人：「如果你哋父母仍在，真係好好照顧佢哋，好好愛惜佢哋，孝順佢哋。依家每年中秋，我都會抬頭望天：『媽，你過得好嗎？』」

（即時娛樂）