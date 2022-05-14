黃耀煌《愛‧回家》演張龍入屋 靠鄭則仕一番話跳出谷底 (21:26)

黃耀煌憑在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「張龍」一角成功入屋，她接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》訪問，分享入行多年點滴。

現年32歲的黃耀煌入行12年，未入行前曾做過髮型屋、地產、派傳單等工作，沒有任何人生目標。直到一天在電視上看到藝員訓練班招募廣告，他決定跳出舒適圈報名投考。他憶述面試當日情況說：「我同佢哋講我真係咩都唔識，可以當我係一張白紙，畀咩我就吸收啲咩。」黃耀煌憑着「白紙論」成功吸引到監製潘嘉德注意，獲得入讀藝訓班機會。他從藝訓班畢業後，被安排到無綫娛樂新聞台做主持，3年主持經驗，令性格內向及怕醜的他變得大膽。

及後耀煌有機會接觸拍劇集，發現自己比較喜歡演戲，毅然加入戲劇組追夢。剛開始時，他只獲委派演閒角，他坦言頭一年很不習慣，收入亦不穩定，但不想家人擔心，仍堅持每個月「畀家用」：「試過窮到唔敢返屋企同出街，又試過扮返工，其實係坐喺公園度打發時間。」種種不快經歷、令他一度想放棄演藝事業，但家人無限量支持、成為他堅持下去的動力：「有一年新年同親戚食飯，有親戚講話喺電視見到我，老竇笑笑口話：『佢有排做啦，傻仔嚟㗎呢個！』之後我返到屋企諗，好想爸爸媽媽一直為我感到驕傲！」最後他眼濕濕向家人講出心底話：「希望你哋身體健康，好想我將來有機會攞獎時，可以親口同你哋講多謝。」

除了家人，黃耀煌很感恩演藝路上遇過很多好前輩，包括合作拍攝《火線下的江湖大佬》的鄭則仕（Ken哥），當時Ken哥一通電話，打救了陷入低谷的他：「Ken哥鼓勵我，叫我唔好放棄，仲叫我記低佢個電話。話劇本上、生活上有啲咩需要都可以打畀佢。我聽完電話後即時喺張牀度喊，其實佢打畀我之前嗰晚，我就係諗緊係咪要放棄，但佢打畀我之後，打消晒所有念頭！」

黃耀煌終於憑「張龍」一角成功入屋，劇中與Rebecca（沈可欣飾）的感情線獲得觀眾歡迎。他笑指「張龍」與自己真實性格相像，但剛開始時其實對角色感到束手無策，更不太適應拍處境劇的節奏：「我個人都唔搞笑，我唔知點樣做到唔咁嚴肅、又畀人覺得好搞笑。導演有一日同我講，話睇過我兩集，覺得我好小朋友，想我Man啲。我其實唔鍾意自己咁Man，做Man嘅人好辛苦。

黃耀煌續說改變演法後，在討論區看到有人留意到自己的轉變，即時覺得幾辛苦也值得。

（即時娛樂）