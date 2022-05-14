360秒人生課堂｜林盛斌曾被指「廢人」成奮鬥動力 (22:06)

林盛斌（Bob）主持無綫綜藝節目《360秒人生課堂》昨晚播出最後一集，他親自落場為「最後一堂」擔任演講嘉賓，除薛家燕以「校監」身分到場，Bob伯樂之一的前新城電台台長朱明銳亦現身為Bob送上驚喜。

Bob於2003年加入新城電台節目部前，是在新城營業部打工，月薪高達數萬元。但為興趣，Bob放棄豐厚收入轉戰節目部，由「節目助理」做起。他說：「依家（做助理）8千啫，我覺得我有一日會搵到8萬，銳哥（朱明銳）於是叫我試吓，我家人都非常支持。」Bob雄心壯志一開始便以「節目總監」為奮鬥目標，並把握機會做好每件事，可惜換來不是廣告商的冷眼，就是遭人嫌棄：「有日有個唱片公司嘅哥哥仔，帶住新入行嘅妹妹仔行台，佢一路行一路介紹呢個台長、呢個靚聲王咁，行到嚟我嗰行，我離遠聽到個女仔問：『咁呢個肥肥哋嘅呢？』哥哥仔答：『呢個唔使識，呢個廢㗎』喂！你邊隻眼見到我廢？」

Bob未因此受到打擊，繼續把握好每個機會，即使是別人眼中微不足道的「報時」工作，亦珍而重之：「我行入直播室走到去咪前面，我望住個鐘2點59分57、58、59秒，然後嘟：『3點』就好有型行番出去。報完我打畀阿媽問：『你覺得我報成點？』阿媽答：『好準！』我再問：『仲有冇咩評語？』阿媽答：『可以再準啲。』係喎！做任何嘢都可以再做好啲，我就係用呢個心態去對待所有工作。」之後Bob因為有份主持的《新香蕉俱樂部》成為當年最高收聽率的電台節目之一，獲得電視台及電影公司賞識，演出機會遞增。奮鬥了6至8年左右，Bob終一嘗月薪8萬元滋味，並第一時間買了兩隻名表送給父母：「因為我大學嗰時，屋企環境唔係幾好，阿媽當咗隻錶，呢件事擺咗喺我心入面。」

對於最終「理想達到」，Bob坦言要感激看不起他的人：「有冇試過畀人睇唔起？好好記住嗰個畫面、嗰個嘴臉、嗰句說話、嗰個感覺，因為呢啲嘢全部都係將你推向成功嘅燃料。對待睇死你嘅人，最大嘅報復就係畀佢哋見到你不斷進步、不斷邁向成功。如果因為人哋幾句說話冇晒鬥志，你好渣，唔好做一個咁渣嘅人。」

笑看冷眼的Bob，對於被封「龜頭Bob」亦絕不介意：「你哋覺得似唔似？其實我覺得係幾似。以前我淨係得個頭，依家我升咗級、有埋個身，叫做龜公Bob。人哋點話你唔使在意，你只要知道自己做緊乜、係邊個就得。我好知我自己係邊個，我叫阿Bob，『The Best of The Best』。」

Bob演講及勵志正向言論，贏得全場掌聲。家燕姐讚他成功有理：「你唔怕蝕底，我哋做電台，好多時突然有大段稿拎埋嚟，個個唔知邊個講，佢第一句就話畀佢講。你好肯幫人，我哋有時會一齊傾難處，傾傾吓會唔見咗佢，原來佢走咗出去搵人求救，入嚟就話搞掂晒。」

（即時娛樂）