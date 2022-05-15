Alton驚喜現身支持環保 AK孖ToNick熱血獻唱 (14:11)

《地球一小時2022》網上音樂會昨晚（14日）以線上形式舉行。一眾活動大使包括林家謙、江𤒹生（AK）、陳健安、黃妍、ToNick及雷霆881葉宇澄、叱咤903阿正、Elsie，到場為大家演唱，同時玩遊戲分享環保心得，提醒大家惜用資源的重要性。

活動大使之一的AK，以《特登》為音樂會打頭陣，更演繹全新派台歌曲《信之卷》，接著AK的MIRROR隊友王智德（Alton）驚喜現身，與舞蹈員跳唱《Rebound》，亦是2人首次現場表演此合唱歌，炒熱氣氛；

及後由另一組大使ToNick延續熱鬧氛圍，先與AK合唱《鬼滅之日》，再送上3首歌曲《好想拯救地球》、《再見止痛藥》及《玩物喪偶》，為大家在陽光下帶來熱血獻唱。

隨後，司儀邀請AK與ToNick參與「生活態度由我猜」遊戲，利用手勢、動作等肢體語言，讓其他隊員猜中熒幕上題目內容，透過遊戲分享環保節能生活態度，眾人為求得勝皆手忙腳亂，為活動增添不少樂趣。接着由陳健安獻唱《北極熊的遺言》，藉歌曲帶出現時環保生態問題，之後他演繹《在錯誤的宇宙尋找愛》及《未知道》。

其後，司儀邀請到陳健安、黃妍一同玩遊戲「估畫濕地」，以猜猜畫畫方式，認識香港濕地各種物種，眾人有趣的畫功為活動增添不少歡樂。此後，司儀先邀請壓軸嘉賓林家謙現身，他與陳健安及黃妍為音樂會合唱《聽風》，及後林家謙亦送上多首歌曲，包括盧廣仲的《蚊子》，笑言歌曲亦吸引了拍攝場地的蚊子。

（即時娛樂）