盧覓雪同林海峰冇鬧翻 被指肥妹中算靚女：難聽過粗口 (17:39)

盧覓雪今天（15日）獲邀到灣仔出席活動，分享去年準備開棟篤笑騷前的生蛇經驗，她說：「當時嚇到癲了，因不知自己原來壓力好大，肯定是人生中最痛，幸好及早發現，很快康復，但也擔心會復發，已打算接種預防針。」問有何減壓方法？她表示情緒很難百分百控制，只能盡量令自己開心，抗疫期間亦難免令情緒緊張，增加無形壓力，她選擇留家看書及聽古典音樂。

日前她與林海峰在電台節目《在晴朗的一天出發》時，因討論ViuTV節目《肥美人》弄至唇槍舌劍，聽眾關心他們是否鬧翻，盧覓雪強調純粹節目效果，她說：「我哋嘅反應誇張咗，如果唔係咁樣，大家邊有得笑？當日我的而且確有啲火，呢個係肯定嘅，我亦唔認為佢會再提《肥美人》，我哋冇事，我都冇反枱走咗去。」

盧覓雪又指高矮肥瘦是天生身體特徵，但愈強調的話，她就覺得愈是歧視，便會反感，她說：「只係發表我嘅睇法，認為呢個節目題材本身含歧視，正如經常有人話我喺肥妹之中算靚女，真係難聽過粗口，又有人叫張天賦同Tyson Yoshi去選『矮男神』，佢哋唱歌好聽就得，唔應該標籤佢哋。」

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（即時娛樂）