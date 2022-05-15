聲生不息｜跟李克勤師徒對決 炎明熹唱《念親恩》勁感觸 (17:53)

《聲生不息》今晚（15日）播放1.5小時香港版，男、女子兩隊按製作組安排，交換一名組員，曾比特成為「搶手貨」，以極高票數過檔女子隊，過檔男子隊的則為李玟，兩隊並改名為克勤隊及千嬅隊。

之後兩隊各自派出3組歌手，輪流獻唱圍繞愛情、親情、友情等不同愛的故事的6首歌曲，包括：林子祥、馬賽克樂隊《愛情陷阱》VS曾比特、安崎《夏日傾情》；李克勤、毛不易《最佳損友》VS 炎明熹、劉惜君《念親恩》；楊千嬅、周筆暢、單依純《高山低谷》VS李玟、林曉峰、魔動閃霸《半點心》。

全晚最精彩是李克勤與炎明熹（Gigi）的師徒對決。第3次站在《聲生》舞台上的Gigi，與內地歌手劉惜君合唱《念親恩》時毫不怯場，感情豐富、和音和演唱技巧也穩定。

獻唱完後，劉惜君透露歌曲開場《月光光》童謠部分，是由Gigi母親獻唱，當惜君提及《念親恩》是Gigi想送給父母的禮物時，Gigi即時眼眶一紅，為免哭於人前，Gigi忍著淚水把頭向後仰，及後Gigi解釋面上的圖案，意味家人「陪伴」她獻唱：「今天我的臉上帶著你們，這個是爸爸、媽媽、我、弟弟和妹妹。」

大會主持祖藍接著補充，指炎母亦是很有愛的人：「Gigi媽媽係抗疫護士，醫院有部機器由佢媽媽負責，如果佢媽媽離開，機器就唔夠人操作，所以佢媽咪一直謹守崗位，亦因為咁佢哋一直分隔兩地。」

李克勤與毛不易除了一人一句唱出《最佳損友》外，還加入了二重唱元素，令歌曲難度倍增及更有Feel；事後克勤笑言曾將綵排片段傳給原唱者陳奕迅（Eason），對方回覆「不要唱爛我的歌」，十分搞笑。

（即時娛樂）