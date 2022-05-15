薛家燕憶菲律賓登台遇槍擊事件︰聽着腳步聲走近... (18:19)

薛家燕曾於70年代到菲律賓宿霧演出，也是她最後一次到當地。（大會提供 / 明報製圖）

薛家燕在其「Captain Nancy愛心基地」的環節《家燕演藝繽紛60年》中，分享70年代到菲律賓巡迴演出時遇上槍擊事件的經過。家燕姐回憶當年她只有20幾歲，和妹妹一同到當地巡迴演出，有晚收工回酒店時遇上一名奇怪的男子，對方大叫其名字「Nancy Sit」。她當時雖感奇怪，但未有理會，豈料回到酒店竟收到酒店來電，指那名奇怪男子希望知道她入住的房號，並要求共度一宵。

家燕姐說︰「經理人當然一口拒絕，然後掛斷電話。房間的電話未幾再響，經理人接聽後神情突變，來不及收線便突然離開房間，像落荒而逃似的。電話中的那個人說『Lock the door﹗With the gun』，酒店職員說那個『怪客』竟然帶上幾個同伴，並且有槍在身，希望我保護自己，我立即叫媽媽不要出聲。聽着他們的腳步聲慢慢走近，我們很驚，妹妹抱住個枕頭喊。」

家燕姐指那個怪客後來挾持與她同行的歌手到大堂，嚷着要知道她的房間號碼，其間傳出兩下槍聲，之後又有警車聲。家燕姐以為警察到來，她們就安全，豈料當地警察跟這一班怪客是認識的，警察後來更離開。千鈞一髮之際，家燕姐的經理人終於回來。原來經理人深知不妙，立即向是次合作的投資者求救，投資者認識這個怪客的家人，怪客的家人立即到場平息事件。家燕姐的媽媽事後取消第2場巡迴演出，立即回港。家燕姐說︰「經歷此事後，我沒再去過菲律賓宿霧，這地方給我十分不好的印象。」

（即時娛樂）