《怪奇物語4》首映 美莉布朗自爆靠Miley節目學美國口音 (18:03)

美莉布朗與男友Jake Bongiovi（右）拍拖亮相《怪奇物語4》首映禮，又透露自己的美國口音都是靠看Miley Cyrus（圓圖）節目學習。（法新社、網上圖片）

影視串流平台Netflix劇集《怪奇物語》第4季將於5月27日上架，昨晚在紐約舉行首映禮，台前幕後盡出。女主角「Eleven」美莉布朗（Millie Bobby Brown）帶同男友、搖滾歌手Jon Bon Jovi的兒子Jake Bongiovi拍拖亮相。來自英國的美莉上周五接受名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）訪問，談及自己在劇中的美國口音，全靠小時候看Miley Cyrus主演的迪士尼節目《樂壇Teen後》學來。

另一方面，《怪奇物語》第4季昨晚首映禮，還有不少藝人出席，包括有份演出的大衛夏巴（David Harbour）及其英國歌手太太Lily Allen，以及兩名女兒；《焦點追擊》利夫舒華伯（Liev Schreiber）及《凸務之王》諧星米克邁亞斯（Mike Myers），分別帶同兒子到場；其中利夫與《戴安娜》女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）育有的兒子Kai，留有金色及肩長髮，近年愛女性化打扮，昨晚穿著粉紅色短裙到場，看來像少女。另外，有份演出的雲露娜維達（Winona Ryder），以及奧瑪花曼女兒瑪雅漢基（Maya Thurman Hawke）亦有現身。

（即時娛樂）