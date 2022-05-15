聲夢傳奇2｜森美點名讚3位女學員條件好屬新抱人選 (19:20)

森美今日聯同《聲夢傳奇2》參賽學員出席主題巴士啟動禮時，表示23位學員跟他的18歲兒子及14歲女兒年紀相若，會抱住選新抱的心態來主持節目。他點名讚其中3名女學員條件好，包括醫科生趙小婷、鋼琴達演奏級水平的趙紫諾及小提琴演奏家黃洛妍。森美笑言︰「帶兒子來看總決賽，我有策略的，看看哪位學員落敗，還有梁家歡迎她﹗聽聞不少富二代也會選港姐做對象，但可能有落敗的學員覺得與梁家交朋友是雙失。」至於可會順道選女婿，森美說︰「我對未來女婿要求很高，才華要跟我差不多。暫時未見到有男學員比我好，他們等10年後紅了才說。不過，我覺得這班男仔ok的。」

森美及後認真表示今次除了當主持，也擔任一班學員的輔導員，當他們如仔女般照顧。他透露不少女學員錄影第1集時因擔心表現而爆喊︰「一個喊就個個喊，年紀最小的那位學員對我說很想攬住媽媽，我叫她不要猶豫，她遂攬住媽媽大哭。我也感動落淚，想起我女兒要人照顧時會否攬住我。不過，她現在不會攬我了﹗」

13歲趙紫諾與24歲黃洛妍，對被森美點名為新抱人選均笑言很有趣。趙紫諾自言年紀尚小，未談過戀愛，會當森美的言論是讚美；黃洛妍則說：「我比較怕醜，現在忙工作，沒有時間拍拖。我沒有男朋友，多謝森美大哥讚美。」29歲金永衡在23位學員中年紀最大，他自認有點才華，會請森美考慮選他做女婿，又說能為森美的女兒補習。

（即時娛樂）