張敬軒自認「Dry Dry哋」 Serrini做嘉賓送多肉植物 (19:13)

張敬軒的紅館演唱會補場昨晚第5場，每晚都當尾場演唱會的軒仔，每晚都因觀眾完場後不肯離場而二度、三度Encore，昨晚（14日）破紀錄4度返上舞台，令歌迷開心不已。昨晚請來Serrini擔任嘉賓，兩人合唱《披星戴月》，之後Serrini獨唱《旋轉with me》，全場起哄，氣氛熱烈。

軒仔表示這個20周年演唱會，本來是送給自己40歲的生日禮物，但從沒想過會由40歲開到41歲，感激大家給他機會，並笑說：「咁都做到part 2！」疫情中舉行演唱會，一定有心理壓力，他在這段時間學會要好好活著，好好把握自己在世上的時間，做自己喜歡的音樂。

他續說：「自己做新人時，有段時間叫『嘉賓王』，做過好多前輩演唱會嘉賓，係前輩畀個舞台我，令我得到好多人認識，依家我都要畀番機會新人。今（昨）晚嘉賓都係一位新人，我哋冇乜交集，但識咗好長時間，呢個咁有才華嘅女人，咁叻、咁有趣，令我流晒口水，希望將來音樂上有合作！」然後軒仔介紹Serrini出場，全場觀眾即歡呼四起，掌聲不停。

一上到舞台，軒仔便笑問Serrini「戰衣」：「咁似聖誕樹？波波裙....我以為係小鳳姐。」 Serrini回應道：「我係咪似雀仔？其實呢件係絲絨被。」隨後她表示有禮物送給軒仔：「我見人人都有禮物，不過我唔會送果醬嗰啲...呢個係一個鑽石切割心形葉。」

軒仔接過盆栽笑言：「我知呀，呢種叫『多肉植物』嘛！」Serrini再說：「咪係我囉，多肉樹樹...你唔使淋咁多水，dry dry哋就得。」軒仔即抵死說：「dry dry哋，咪似我？」Serrini接着說：「因為你頭先升高咗個Lady （諧音：single lady）」。

Serrini演唱完後，於後台聽到軒仔的《櫻花樹下》音樂響起，抵死地說：「我又要『泰國捐精』！」然後待軒仔唱到「太過堅貞」一句，便自拍高唱「泰國捐精」，十分興奮。

問到她於台上看似十分緊張，Serrini坦言：「真係唔知點解，見到軒仔就緊張到不得了，想講嘅說話都唔記得咗。」她透露跟軒仔是由網友變朋友：「佢好早follow我，跟住咪網友囉，佢對朋友好好，而且佢聽得明我啲無聊笑話，所以我哋好多嘢傾，我嘅第一次....紅館做嘉賓就畀咗佢。」

另外，昨晚英皇集團主席楊受成、太太陸小曼、英皇集團副主席楊政龍、英皇娛樂集團行政總裁許佩斯、旗下藝人劉雅瑟、艾妮、黎展峯、劉若寶、黎峻、朱天、郭思、洪助昇等均有到場支持軒仔。

（即時娛樂）