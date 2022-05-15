關心妍教育女兒要鬥智鬥力 感激老公助減輕籌備個唱煩惱 (20:19)

關心妍感激丈夫楊長智在今次籌備演唱會上，給了她很大的支持。（關心妍Ig圖片）

關心妍（Jade）慶祝入行20年，將於下月初舉行兩場紅館演唱會。相隔10年再踏紅館，卻遇上本港經歷第五波疫情，她之前一直擔心演唱會會否告吹，幸一切仍按計劃進行。Jade說︰「經歷這2、3年，我明白很多事非必然，因此會特別珍惜，會當今次是最後一次演唱會去做。」

她回憶這20年經歷高低起跌，雖然曾為工作失去不少陪伴家人的時間，但獲得歌迷支持，發展了音樂事業，也建立了自己的家庭及得到很多經驗。Jade說︰「能三度踏上紅館真的不易，今次還如願開四面台，人生已無憾﹗」

自從結婚生女後，Jade在演藝路上放慢腳步。與丈夫楊長智結婚10幾年，她坦言已摸清對方性格，大家互補不足，也不會有隔夜仇。Jade說︰「他是丈夫，也是伙伴，要在人生路上互相扶持。在籌備今次演唱會上，他在精神上支持了我很多。」她笑指丈夫擔任了最辛苦的票務部主管，接朋友的門票訂單、排飛及揀位，助她省卻了不少煩惱。

談到女兒楊榮心，Jade自言是個剛柔並重的母親，教育女兒時要鬥智鬥力，適當時又會擺出媽咪威嚴，但絕不會罵。她透露女兒最喜歡自己的歌曲《關家姐》，不排除屆時會讓女兒上台。如女兒將來想入行，她也不反對︰「我會告訴女兒這行很難，一定要讀好書才決定。」

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（即時娛樂）