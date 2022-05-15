《東張》利穎怡追訪遇襲惹熱議︰謝謝所有聲音 (21:47)

無綫《東張西望》主持利穎怡早前到貝澳追訪疑是美孚新邨「老鼠屋」業主陳女士時，被對方以手推車撞小腿、用力批踭撞向右邊臉、拍打肩膊及盆骨位置。《東張》製作組最後報警，警方4月29日拘捕70歲姓陳女子，涉嫌普通襲擊，姓陳女子其後獲准保釋候查。事件在網上引起熱議，有網民心痛女神被打，有人認為無綫不應派女主持進行有潛在危險性的訪問，亦有人覺得節目的採訪手法有問題，有「撩」人出手圖增加收視之嫌。

利穎怡今日（15日）再在社交平台發文，她說︰「從事資訊節目《東張西望》好幾年，作為一位外景與廠主持，回憶這些年來涉獵了很多不同大大小小的追訪事件，很多都是一些基層的事情......無奈或無助的都有，我的能力雖微小但能以主持的身份替向我們求助的社群發聲，是我做這份工作的原動力，亦希望將來社會能更關注而且有更多資源去處理。於我而言，我了解到自己內心不算是強大，但是我和自己說︰人無完人，每一次做得不足，剛好提醒自己這是一個進步的空間。謝謝所有的聲音，對我來說一切都是最好的安排，謝謝觀眾們一直接受一個不完美的我，衷心感恩。」

（即時娛樂）