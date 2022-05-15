勁騎26｜Alton感激台前幕後嘉賓拔刀相助︰我哋節目仔再講多次多謝 (23:26)

MIRROR成員王智德（Alton）主持的ViuTV節目《勁騎26》日前（14日）播出最後一集，節目尾聲逾100輛電單車的車聚場面震撼，加上節目贏得觀眾口碑兼Alton表現受讚賞，網民紛紛要求開拍第2季。

Alton今日在社交平台分享感受︰「《勁騎26》圓滿結束！橫睇掂睇都係個好嘅結局，有人睇有人讚（當然我哋被虐狂仲會睇埋進步空間），開心滿足。拍呢個節目我試咗好多車，識咗好多人，學咗好多嘢，同佢哋上上下下咁多個打成一片非常之開心，雖然當中經歷咗少少人算不如天算大大小小令人崩潰嘅事，但係到最後都係仍然感受到嗰份溫暖。多謝你哋畀我暴走。（或者）因為節目組上上下下監製導演Writer PA只有一個有電單車牌（P牌），對電單車唔算好熟悉，所以佢哋做節目嘅方向唔係同你講個引擎有幾勁、個設計有幾新、個車款有幾限量，而係用個心去諗點樣可以令到唔揸電單車嘅人都有興趣睇，將節目嘅信息令到每一個香港人都可以有共鳴。不過以上呢點我懶勁亂估，外圍有小道消息話佢哋就算係一班車手都可以一樣咁有心，重注一定係。吖，仲有一樣嘢，其實佢哋度呢個節目嘅時候我唔知，拍緊嘅時候我都知唔晒，我係同大家一樣坐定定喺個熒光幕面前睇埋個剪接，有着同一樣嘅感受，『一齊睇電視』咪就係咁咋嘛。最後必須多謝呢個26圈拍攝嘅時候拔刀相助嘅咁多位，人才鼎盛不能盡錄，我哋節目仔再講多次 - 多謝！感恩﹗」

（即時娛樂）