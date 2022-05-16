聲生不息｜孖毛不易合唱《最佳損友》 李克勤諗起劉德華 (14:52)

華仔曾經在克勤最無助的時候，說了一句：「交給我，我幫你解決。」（資料圖片/大會提供）

歌唱競賽節目《聲生不息》昨晚（15日）播出的一集，李克勤與新生代歌手毛不易，合唱陳奕迅金曲《最佳損友》。

今集節目以「一生所愛」為主題，克勤以《最佳損友》這首經典的歌曲，講述關於友情的故事，特別唱到「朋友 我當你一秒朋友 朋友 我當你一世朋友」，表達對朋友情誼的珍重，娓娓道出時間的無情與人生的無常。

克勤提到唱《最佳損友》時，想到的是好友劉德華。他和華仔是多年好友，華仔曾經在克勤最無助的時候，說了一句：「交給我，我幫你解決。」因此歌詞就像道出克勤與華仔的堅固友誼。

對於友情的維繫，克勤有感年代不同，方法亦都不一樣：「以前我唱譚詠麟《朋友》的那個年代，那個年代我的電話裏面，電話號碼大概只有20、30個，現在可能有200個聯絡的電話，時代真的不一樣，維持的方法也不一樣。」

演唱完畢，克勤表示將綵排時的片段發給陳奕迅，「我們綵排完了以後，我就把我們的那個綵排片段，發給原唱者（陳奕迅），他還給我一些加油的說話，他說：『兄弟，不要唱爛我的歌。』說笑說笑，他說他也沒想過會有這樣的，兩個男生對唱的感覺。」

（即時娛樂）