台北電影獎入圍名單 柯震東張孝全爭影帝 林嘉欣方郁婷「母女」角逐影后 (16:15)

2022年第24屆台北電影節今天（16日）公布「台北電影獎」入圍名單，據台灣傳媒報道，林嘉欣主演的電影《美國女孩》獲最佳劇情長片、女主角、女配角等12項提名，九把刀的《月老》則有11項，《該死的阿修羅》有9項緊追其後。男主角方面，《月老》的柯震東硬撼金馬影帝陳以文、張孝全、溫昇豪及范少勳；女主角則有《美國女孩》母女林嘉欣與方郁婷、《修行》陳湘琪、《咒》蔡亘晏及《童話‧世界》江宜蓉爭獎。

2022台北電影獎部分入圍名單：

最佳劇情長片：

《月老》、《咒》、《美國女孩》、《童話‧世界》、《該死的阿修羅》

最佳導演：

九把刀（柯景騰）《月老》

柯孟融《咒》

阮鳳儀《美國女孩》

錢翔《修行》

樓一安《該死的阿修羅》

最佳編劇：

九把刀（柯景騰）《月老》

阮鳳儀、李冰《美國女孩》

唐福睿《童話‧世界》

樓一安、陳芯宜《該死的阿修羅》

李念修、許世輝《講話沒有在聽》

最佳男主角：

范少勳《不想一個人》

柯震東《月老》

陳以文《修行》

張孝全《童話‧世界》

温昇豪《夢遊樂園》

最佳女主角：

蔡亘晏《咒》

方郁婷《美國女孩》

林嘉欣《美國女孩》

陳湘琪《修行》

江宜蓉《童話‧世界》

最佳男配角：

馬志翔《月老》

高英軒《咒》

莊凱勛《美國女孩》

莫子儀《該死的阿修羅》

潘綱大《該死的阿修羅》

最佳女配角：

張寗《少年吔》

謝瓊煖《那天，我媽偷了老師的車》

于子育《初戀慢半拍》

尹馨《童話‧世界》

王渝萱《該死的阿修羅》

最佳新演員：

李沐《我吃了那男孩一整年的早餐》

方郁婷《美國女孩》

林品彤《美國女孩》

鄭逸軒《腸躁男孩》

黃泰維《鍵盤俠》

（即時娛樂）