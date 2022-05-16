COLLAR成員Marf和Day「型」影不離 化身運動嬌娃 (16:59)

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文章日期：2022年05月16日
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Marf（左圖）繼續和Day拍住上拍廣告。（大會提供）
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女團COLLAR成員Day（許軼）和Marf（邱彥筒），繼續以孖公仔姿態拍運動品牌廣告。2人「型」影不離拍攝造型照，包括滑板好手look、網球嬌娃等造型，展現青春活力一面。
（即時娛樂）
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