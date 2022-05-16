孖沈殷怡拍寵物保險廣告 喚起「貓奴」Asha救貓回憶 (17:25)

由徐㴓喬（Asha）和沈殷怡（Shirley）主持的ViuTV全新節目《動物守衛隊》今晚（16日）首播，2人早前還獲邀拍攝寵物保險廣告。

拍攝其間，Asha表現出呵護動物的無比愛心，更牽着貓貓小手按手機熒幕完成演出，場面溫馨。「貓奴」Asha在20年間曾養30隻貓，對她而言貓貓除了是家人，更是她的命根。

拍攝時Asha投入與貓貓互動，寵物保險的存在性讓她回想起10年前救貓回憶：「當天拯救嘅貓B有先天性疾病，後來帶佢去獸醫診所診斷嘅時候，佢已奄奄一息，要立即決定會否進行安樂死程序，深深感受到生命脆弱，同埋自己決定嘅重要性。」

Asha面對不同人生高低起伏，甚至曾一度陷事業低潮，笑說自己可能寵壞貓貓，出現「自己捱麵包，貓貓食罐罐」的情况。時至今日，Asha亦堅持要繼續與貓為伴，可見愛心爆棚。

出名大膽的Shirley表示雖然曾經主持動物節目，但今次卻是第一次與貓狗拍廣告：「我同Asha都覺得好幸福，因為本身真的非常喜歡小動物。」最深刻印象是小貓小狗的拍攝表現。Shirley表示：「原本以為會有不可控因素，但佢哋非常專業，過程好順利之餘，我哋亦同佢哋玩得好開心。」

（即時娛樂）