綾瀨遙演見錢開眼律師獲讚 為《前男友》喪食 小肚腩現形 (17:40)

由日本女星綾瀨遙主演的日劇《前男友的遺書》，開播以來好評不斷，劇集現已在「黃Viu煲劇平台」上架。

有別以往可愛正直的角色，綾瀨遙在劇中演見錢開眼的精英律師，貪錢演技不但被觀眾讚有突破，就連原著作者新川帆立也激讚她兼具強勢和呆萌，是「劍持麗子」一角的最佳人選。劇中麗子愛以美食減壓，綾瀨遙也趁機吃盡各地佳餚，她笑言拍攝其間增磅不少，小肚腩現形。

曾數度獲封「最理想女生身材」的綾瀨遙，出道初期一度因為貪吃而暴肥至127磅，被經理人安排她參加瘦身節目，並勒令她要減走7公斤（15.4磅），否則必須退出藝能界。

為此她下定決心，透過控制飲食健康瘦身，有指她每天只攝取1000卡路里，早餐以香蕉和豆漿為主、午餐則吃烚菜和雞胸肉，以高纖低卡的蒟蒻取代飯，且一天喝2至3公升清水，以加速新陳代謝、排走體內毒素。

綾瀨遙每周運動2至3次，平日也會拉筋和做空中瑜伽喼弗，最終她花了3個月激減17磅，至今仍維持在110磅的身形。

綾瀨遙的善良性格，為她帶來好口碑，同劇演員淺野和之透露她為人簡單：「她沒有什麼改變，能夠走到這一步，不是會備受追捧嗎？但是她不會活在這些聲音裏。」

近日她為新劇宣傳，也透露一度考慮引退：「當時（2013年）想着30歲就不做女演員，一直懷着這個想法做到現在。（10多歲出道，30歲退出不是太快嗎？）演完大河劇後有一種圓滿感覺，覺得想做的事都做完了；但是有了新的工作，就會發覺還有很多未知的世界。我漸漸意識到拍攝的過程，正是人生的樂趣，因為那個瞬間而感到活着，要好好活在當下。」

（即時娛樂）