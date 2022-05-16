《雙生陌生人》收視持續低迷 《瘋火與膠七》惹負評 首周低開2.3點 (20:20)

《雙生陌生人》第2周收視跟首周一樣，同樣是13.5點。（劇照）

視帝馬德鐘主演的《雙生陌生人》收視繼續低迷（左圖）；由火火和七仙羽主持的《瘋火與膠七》，首周收視亦欠理想。（劇照/資料圖片）

無綫今天（16日）公布三台上周（5月9日至15日）的電視直播收視。由馬德鐘、湯洛雯、陳煒等合演的《雙生陌生人》，首周收視慘淡，踏入第2周依然沒有起色，跟首周一樣僅13.5點（觀眾人數約87.7萬）。

《食腦喪B》結局周收視再比之前微跌0.3點，收15.5點（觀眾人數約100.7萬）。王牌節目《東張西望》及《愛‧回家之開心速遞》收視則微升，分別為21.8點（觀眾人數約141.6萬）及21.2點（觀眾人數約137.7萬）；昨晚（15日）播出的《聲生不息》收視為17.2點（觀眾人數約111.7萬）。

ViuTV方面，上周最高收視為韓劇《大發不動產》及資訊節目《恐怖醫學》，收視同樣為3.6點（觀眾人數約23.3萬）；由MIRROR成員王智德主持的《勁騎26》，最後一周收視跌了0.7點，收視為2.9點（觀眾人數約18.8萬）；由火火和七仙羽（七師傅）主持的《瘋火與膠七》，播出後惹負評，首周收視僅2.3點（觀眾人數約14.9萬），成績欠理想。

至於香港開電視方面，最高收視依然是《空間改造王》，收視為3.3點（觀眾人數約21.4萬）。

（即時娛樂）